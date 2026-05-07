В Баку наблюдается интенсивное движение на ряде дорог и проспектов
- 07 мая, 2026
- 08:31
Центр интеллектуального управления транспортом Министерства внутренних дел Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
Как сообщает Report со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время наблюдаются пробки:
1. Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога, в направлении центра;
2. Проспект Гейдара Алиева, основная дорога, в направлении центра;
3. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова в направлении станции метро "20 Января";
4. Улица Али Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова;
5. Бакe-Сумгайытское шоссе, в направлении станции метро "20 Января";
6. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;
7. Улица Микаила Мушфига, от круга "Бадамдар" в направлении школы-лицея №20;
8. Проспект 8 Ноября, от пересечения с улицей Сулеймана Ахмедова в направлении центра;
9. Улица Короглу Рагимова, от пересечения с улицей академика Гасана Алиева в направлении проспекта Гейдара Алиева;
10. Улица Абдулвахаба Саламзаде, в направлении проспекта Зии Буниятова;
11. Улица 28 Мая, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;
12. Аэропортовское шоссе, в направлении станции метро "Короглу";
13. Первая Приозёрная дорога, в направлении проспекта Зии Буниятова;
14. Бинагадинское шоссе, в направлении станции метро "Проспект Азадлыг".