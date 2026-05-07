    В Баку наблюдается интенсивное движение на ряде дорог и проспектов

    Инфраструктура
    07 мая, 2026
    08:31
    В Баку наблюдается интенсивное движение на ряде дорог и проспектов

    Центр интеллектуального управления транспортом Министерства внутренних дел Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

    Как сообщает Report со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время наблюдаются пробки:

    1. Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога, в направлении центра;

    2. Проспект Гейдара Алиева, основная дорога, в направлении центра;

    3. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова в направлении станции метро "20 Января";

    4. Улица Али Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова;

    5. Бакe-Сумгайытское шоссе, в направлении станции метро "20 Января";

    6. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;

    7. Улица Микаила Мушфига, от круга "Бадамдар" в направлении школы-лицея №20;

    8. Проспект 8 Ноября, от пересечения с улицей Сулеймана Ахмедова в направлении центра;

    9. Улица Короглу Рагимова, от пересечения с улицей академика Гасана Алиева в направлении проспекта Гейдара Алиева;

    10. Улица Абдулвахаба Саламзаде, в направлении проспекта Зии Буниятова;

    11. Улица 28 Мая, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;

    12. Аэропортовское шоссе, в направлении станции метро "Короглу";

    13. Первая Приозёрная дорога, в направлении проспекта Зии Буниятова;

    14. Бинагадинское шоссе, в направлении станции метро "Проспект Азадлыг".

    Пробки на дорогах Баку Центр интеллектуального управления транспортом
    Bakının bir sıra yollarında tıxac yaranıb

