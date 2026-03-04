İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası

    Bakının Sabunçu rayonunda gölün qanunsuz doldurulması faktı aşkar edilib

    İnfrastruktur
    • 04 mart, 2026
    • 14:25
    Bakının Sabunçu rayonunda gölün qanunsuz doldurulması faktı aşkar edilib

    Bakının Sabunçu rayonunun Maştağa qəsəbəsinin "Sovxoz Ramana" adlanan ərazisində yerləşən gölün doldurulması faktı aşkar edilib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Dövlət Su Ehtiyatları Agentliyi yanında Suların İstifadəsinə və Mühafizəsinə Dövlət Nəzarəti Xidməti məlumat yayıb.

    Məlumata görə, fakt Daxili İşlər Nazirliyinin Su Nəqliyyatında Polis İdarəsinin əməkdaşlarının iştirakı ilə yerində araşdırılıb. Araşdırma çərçivəsində Maştağa qəsəbəsi, 1K ünvanında yerləşən sututara baxış keçirilib. Müəyyən olunub ki, əsasən gecə saatlarında daşınan bərk və qarışıq süxur tullantıları vasitəsilə su hövzəsinin 0,34 hektar hissəsi doldurularaq akvatoriya süni şəkildə kiçildilib.

    Sözügedən ərazi su, bataqlıq və digər köçəri quşların məskunlaşdığı ekoloji həssas zonadır. Sututarın doldurulması və qurudulması ətraf ərazilərdə yerləşən yaşayış evləri üçün də ciddi risklər yaradır. Belə ki, su hövzəsi təbii su tənzimləyici rolunu oynadığından onun ləğvi həyətyanı sahələrin və zirzəmilərin subasmasına, bioloji müxtəlifliyə zərər vurulmasına və ekoloji tarazlığın pozulmasına səbəb ola bilər.

    Faktla bağlı toplanmış materiallar hüquqi qiymət verilməsi üçün Su Nəqliyyatında Polis İdarəsinə göndərilib.

    Suların İstifadəsinə və Mühafizəsinə Dövlət Nəzarəti Xidməti Su Nəqliyyatında Polis İdarəsi gölün doldurulması

    Son xəbərlər

    14:33

    İran "Saudi Aramco"nun neft emalı zavoduna yenidən hücum edib

    Energetika
    14:33

    İsrail ordusu Livanın cənubuna girib

    Digər ölkələr
    14:25

    Bakının Sabunçu rayonunda gölün qanunsuz doldurulması faktı aşkar edilib

    İnfrastruktur
    14:17

    "Azəriqaz"ın baş direktoru Lənkəranda vətəndaşları qəbul edəcək

    Energetika
    14:16

    Almaniya vətəndaşlarının təxliyəsi üçün Omana təyyarə göndərməyi planlaşdırır

    Digər ölkələr
    14:14

    "Yaşıl Cümə" başlayır – hər yer yaşıl olacaq!

    Biznes
    14:14

    İsrail ordusu İsfahanda və Şirazda İranın 20 hərbi obyektinə zərbələr endirib

    Digər ölkələr
    14:12

    Məhəmməd Muxbir: İranın ABŞ ilə danışıqlar aparmaq niyyəti yoxdur

    Region
    14:10
    Foto

    SOCAR və TPAO insan kapitalı sahəsində əməkdaşlığı gücləndirir

    Energetika
    Bütün Xəbər Lenti