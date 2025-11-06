Bakının Koroğlu Rəhimov küçəsində birtərəfli, 4 zolaqlı hərəkət tətbiq olunub
İnfrastruktur
- 06 noyabr, 2025
- 10:51
Bu gündən etibarən Bakının Koroğlu Rəhimov küçəsinin Fətəli xan Xoyski küçəsi ilə Həsən Əliyev küçəsi arasındakı hissəsində birtərəfli, 4 zolaqlı hərəkət tətbiq olunub.
Bu barədə "Report" Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi yanında Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyinə (AYNA) istinadən xəbər verir.
Məlumata görə, əlavə olaraq həmin istiqamətdə tunelin üzərindəki yolun hərəkət hissəsinə 1 zolaq da artırılaraq 3 zolaqlı yol təşkil edilib.
Qeyd edək ki, dəyişiklik test rejimində yoxlanılır. Koroğlu Rəhimov küçəsində yenidənqurma işləri davam edir.
