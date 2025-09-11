Bakının bir sıra yollarında nəqliyyatın sıxlığı müşahidə olunur - SİYAHI

İlham Əliyev DÇ-2026 AQEM Nepal Qətər Orta Dəhliz
    İnfrastruktur
    • 11 sentyabr, 2025
    • 08:21
    Bakının bir sıra yollarında nəqliyyatın sıxlığı müşahidə olunur.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Nəqliyyatı İntellektual İdarəetmə Mərkəzi (NİİM) məlumat yayıb.

    Hazırda:

    1. Yusif Səfərov küçəsi, mərkəz istiqamətində;

    2. Üzeyir Hacıbəyli küçəsi, Azadlıq prospekti ilə kəsişməyə qədər;

    3. Heydər Əliyev prospekti, əsas yol, mərkəz istiqamətində;

    4. Heydər Əliyev prospekti, köməkçi yol, mərkəz istiqamətində;

    5. Ziya Bünyadov prospekti, Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən "20 Yanvar" metro stansiyası istiqamətində;

    6. Binəqədi şosesi, "Azadlıq prospekti" metro stansiyası istiqamətində;

    7. Bakı-Sumqayıt şosesi, "20 Yanvar" metro stansiyası istiqamətində;

    8. Tbilisi prospekti, "20 Yanvar" metro stansiyasından mərkəz istiqamətində sıxlıq müşahidə olunur.

