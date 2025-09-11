ЧМ-2026 Ильхам Алиев СВМДА Удар по Йемену Катар Средний коридор Протесты во Франции
    На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта

    Инфраструктура
    • 11 сентября, 2025
    • 08:28
    На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта

    Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

    Как сообщает Report со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:

    1. Улица Юсифа Сафарова, в направлении центра;

    2. Улица Узеира Гаджибейли, до пересечения с проспектом Азадлыг;

    3. Проспект Гейдара Алиева, основная дорога в направлении центра;

    4. Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога в направлении центра;

    5. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова в направлении станции метро "20 Января";

    6. Бинагадинское шоссе, в направлении станции метро "Азадлыг проспекти";

    7. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";

    8. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра.

