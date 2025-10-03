İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025 Avropa Siyasi Birliyi
    Bakının bir sıra yollarında tıxac yaranıb

    İnfrastruktur
    • 03 oktyabr, 2025
    • 08:17
    Bakının bir sıra yollarında tıxac yaranıb

    Bakının bir sıra yollarında tıxac yaranıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Nəqliyyatı İntellektual İdarəetmə Mərkəzi (NİİM) məlumat yayıb.

    Hal-hazırda yollardakı vəziyyət:

    1. Koroğlu Rəhimov küçəsi, ak. Həsən Əliyev küçəsi ilə kəsişmədən Heydər Əliyev prospekti istiqamətində;

    2. Koroğlu Rəhimov küçəsi, Mirzə Qədim İrəvani küçəsindən ak. Həsən Əliyev küçəsi istiqamətində;

    3. Zərifə Əliyeva küçəsində;

    4. Neftçilər prospekti, "Azneft" dairəsi istiqamətində;

    5. Bakı-Sumqayıt şosesi, "20 Yanvar" metrostansiyası istiqamətində;

    6. Yusif Səfərov küçəsi, mərkəz istiqamətində;

    7. 8 Noyabr prospekti, Süleyman Əhmədov küçəsi ilə kəsişmədən mərkəz istiqamətində;

    8. Ziya Bünyadov prospekti, Əhməd Rəcəbli küçəsi ilə kəsişmədən Atatürk prospekti ilə kəsişməyə qədər;

    9. 1-ci Göl kənarı yolu, Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində;

    10. Dilarə Əliyeva küçəsi, Puşkin küçəsi ilə kəsişmədən Rəşid Behbudov küçəsi ilə kəsişməyə qədər;

    11. Alı Mustafayev küçəsi, Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində;

    12. Rəşid Behbudov küçəsi, Mərkəzi Bank istiqamətində;

    13. 28 May küçəsi, Puşkin küçəsi ilə kəsişmədən Rəşid Behbudov küçəsi ilə kəsişməyə qədər;

    14. Heydər Əliyev prospekti, əsas yol, mərkəz istiqamətində sıxlıq müşahidə olunur.

    Foto
