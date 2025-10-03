Ильхам Алиев Саммит ЕПС III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя
    На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта

    Инфраструктура
    • 03 октября, 2025
    • 08:26
    На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта

    Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

    Как сообщает Report со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:

    1. Улица Кёроглу Рахимова, от пересечения с улицей академика Гасана Алиева в направлении проспекта Гейдара Алиева;

    2. Улица Кёроглу Рахимова, от улицы Мирзы Гадима Иравани в направлении улицы академика Гасана Алиева;

    3. Улица Зарифы Алиевой;

    4. Проспект нефтяников , в направлении круга "Азнефть";

    5. Шоссе Баку–Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";

    6. Улица Юсифа Сафарова, в направлении центра;

    7. Проспект 8 Ноября, от пересечения с улицей Сулеймана Ахмедова в направлении центра;

    8. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Ахмеда Раджабли до пересечения с проспектом Ататюрка;

    8. 1-я Приозерная дорога, в направлении проспекта Зии Буниятова;

    10. Улица Диляры Алиевой, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;

    11. Улица Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова;

    12. Улица Рашида Бейбутова, в направлении Центрального банка;

    13. Улица 28 Мая, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;

    14. Проспект Гейдара Алиева, основная дорога, в направлении центра.

    Лента новостей