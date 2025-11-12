İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 Hərbi parad VI İslam Həmrəyliyi Oyunları
    Bakının bir sıra yollarında nəqliyyatın sıxlığı yaranıb

    İnfrastruktur
    • 12 noyabr, 2025
    • 08:14
    Bakının bir sıra yollarında nəqliyyatın sıxlığı yaranıb

    Bakının bir sıra yollarında nəqliyyatın sıxlığı yaranıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Nəqliyyatı İntellektual İdarəetmə Mərkəzi (NİİM) məlumat yayıb.

    Hal-hazırda yollardakı vəziyyət:

    1. 8 Noyabr prospekti, Süleyman Əhmədov küçəsi ilə kəsişmədən mərkəz istiqamətində;

    2. Niyazi küçəsi, "Azneft" dairəsi istiqamətində;

    3. Bakıxanov küçəsi, İnşaatçılar prospekti ilə kəsişmədən "Dədə Qorqud" parkı istiqamətində;

    4. Bakıxanov küçəsi, Cəlil Məmmədquluzadə küçəsi ilə kəsişmədən "Statistika" dairəsi istiqamətində;

    5. Ziya Bünyadov prospekti, Əhməd Rəcəbli küçəsi ilə kəsişmədən Atatürk prospekti ilə kəsişməyə qədər;

    6. Yusif Səfərov küçəsi, mərkəz istiqamətində;

    7. 28 May küçəsi, Puşkin küçəsi ilə kəsişmədən Rəşid Behbudov küçəsi ilə kəsişməyə qədər;

    8. 1-ci Göl kənarı yolu, Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində;

    9. Babək prospekti, mərkəz istiqamətində;

    10. Aeroport şosesi, "Koroğlu" metro stansiyası istiqamətində;

    11. Əbdülvahab Salamzadə küçəsi, Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində;

    12. Mikayıl Müşfiq küçəsi, "Badamdar" dairəsindən 20 nörməli məktəb-lisey istiqamətində;

    13. Üzeyir Hacıbəyli küçəsi, Azadlıq prospekti ilə kəsişməyə qədər;

    14. Heydər Əliyev prospekti, köməkçi yol, mərkəz istiqamətində;

    15. Bakı-Sumqayıt şosesi, "20 Yanvar" metro stansiyası istiqamətində;

    16. Rəşid Behbudov küçəsi, Mərkəzi Bank istiqamətində sıxlıq müşahidə olunur.

