    На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта

    Инфраструктура
    • 12 ноября, 2025
    • 08:23
    На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта

    Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

    Как сообщает Report со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:

    1. Проспект 8 Ноября, от пересечения с улицей Сулеймана Ахмедова в направлении центра;

    2. Улица Ниязи в направлении круга "Азнефть";

    3. Улица Бакиханова, от пересечения с проспектом Иншаатчылар в направлении парка "Деде Горгуд";

    4. Улица Бакиханова, от пересечения с улицей Джалила Мамедгулузаде в направлении круговой развязки "Статистика";

    5. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Ахмеда Раджабли до пересечения с проспектом Ататюрка;

    6. Улица Юсифа Сафарова, в направлении центра;

    7. Улица 28 Мая, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;

    8. 1-я Приозерная дорога, в направлении проспекта Зии Буниятова;

    9. Проспект Бабека, в направлении центра;

    10. Аэропортовоское шоссе, в направлении станции метро "Кёроглу";

    11. Улица Абдулвахаба Саламзаде, в сторону проспекта Зия Буниятова;

    12. Улица Микаила Мушфига, от Бадамдарского круга в направлении школы-лицея №20;

    13. Улица Узеира Гаджибейли, до пересечения с проспектом Азадлыг;

    14. Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога в направлении центра;

    15. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";

    16. Улица Рашида Бейбутова, в направлении Центрального банка.

    Bakının bir sıra yollarında nəqliyyatın sıxlığı yaranıb

