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    Nazir müavini: Azərbaycanda özəl sektorun investisiya fəallığı yüksəlir

    Biznes
    • 06 noyabr, 2026
    • 12:27
    Nazir müavini: Azərbaycanda özəl sektorun investisiya fəallığı yüksəlir

    Azərbaycanda özəl sektorun investisiya fəallığı yüksəlir: qeyri-neft-qaz sektorunda qeyri-dövlət investisiyaları 20,7% artıb. İxracın strukturu da yaxşılaşır.

    "Report" xəbər verir ki, bunu iqtisadiyyat nazirinin müavini Anar Axundov Milli Məclisin Təbii ehtiyatlar, energetika və ekologiya, Əmək və sosial siyasət, Səhiyyə, Beynəlxalq münasibətlər və parlamentlərarası əlaqələr komitələrinin birgə iclasında çıxışı zamanı deyib.

    O qeyd edib ki, kənd təsərrüfatı emalı məhsullarının ixracı 37%, qeyri-neft-qaz sənaye məhsullarının ixracı isə 21,5% artıb: "Strateji valyuta ehtiyatları ilin əvvəlindən 5,1% artaraq 89,4 milyard dollara çatıb, illik inflyasiya Mərkəzi Bankın hədəf diapazonunda qalır".

    Nazir müavini vurğulayıb ki, büdcə daxilolmaları üzrə də müsbət dinamika davam edib: "Qeyri-neft-qaz sektoru üzrə vergi daxilolmaları 12,6% artaraq 10,3 milyard manatı ötüb, dövlət büdcəsinin qeyri-neft-qaz gəlirləri isə 9,3% yüksəlib. İlin əvvəlindən aktiv vergi ödəyicilərinin sayı 4,8%, ƏDV ödəyicilərinin sayı 6,9% artıb".

    Anar Axundov Milli Məclis Əlavə dəyər vergisi (ƏDV) Özəl sektor
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