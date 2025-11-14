Bakı metrosundan istifadə edən sərnişinlərin sayı 3 %-ə yaxın azalıb
İnfrastruktur
- 14 noyabr, 2025
- 17:08
2025-ci ilin yanvar-oktyabr aylarında Bakı metrosunun xidmətlərindən 184 milyon 513,6 min nəfər istifadə edib.
"Report" bu barədə Dövlət Statistika Komitəsinə istinadən xəbər verir.
Məlumata görə, bu, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 4 milyon 710 min nəfər və yaxud 2,5 % azdır.
