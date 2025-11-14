Bakı metrosundan istifadə edən sərnişinlərin sayı 3 %-ə yaxın azalıb

İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    • 14 noyabr, 2025
    • 17:08
    2025-ci ilin yanvar-oktyabr aylarında Bakı metrosunun xidmətlərindən 184 milyon 513,6 min nəfər istifadə edib.

    "Report" bu barədə Dövlət Statistika Komitəsinə istinadən xəbər verir.

    Məlumata görə, bu, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 4 milyon 710 min nəfər və yaxud 2,5 % azdır.

    "Bakı Metropoliteni" QSC sərnişin daşıma

