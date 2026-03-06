İlham Əliyev Naxçıvan aeroportuna dron hücumu WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    İnfrastruktur
    • 06 mart, 2026
    • 12:07
    Bakı metrosunda köhnə və yeni nəsil qatarların sayı bərabərləşib

    Bakı metrosunda köhnə nəsil qatarların sayı ilə yeni nəsil qatarların sayı bərabərləşib.

    "Report" xəbər verir ki, bunu "Bakı Metropoliteni" QSC idarə heyətinin sədrinin müşaviri Emil Əhmədov jurnalistlərə açıqlamasında bildirib.

    Onun sözlərinə görə, ötən ilin sonlarında Rusiyadan alınan 30 yeni vaqonun (6 qatar) istismara verilməsi ilə mühüm balans yaranıb: "Hazırda yeni qatarların alınması məqsədilə bir neçə istiqamətdə danışıqlar aparırıq. Söhbət həm ənənəvi Rusiya istehsalçılarından, həm Çin, həm də Avropanın bir çox inkişaf etmiş vaqon istehsalçılarından gedir. Doğrudur, bununla bağlı yekun qərar yoxdur. Amma artıq hər bir istehsalçı ilə mütəmadi olaraq görüşlər aparılır".

    sərnişin daşıma Rusiya Çin

