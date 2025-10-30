Bakı Beynəlxalq Avtovağzal Kompleksində bilet alışı proseduru dəyişib

İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi
    İnfrastruktur
    • 30 oktyabr, 2025
    • 17:29
    Bakı Beynəlxalq Avtovağzal Kompleksində (BBAK) böyük sərnişin axınını nəzərə alaraq reyslərin vaxtında yola düşmələri, avtobusların düzgün komplektləşdirilməsi və digər təşkilati məsələləri əngəlsiz təmin etmək məqsədilə müvafiq qanunvericiliyə əsasən bilet alışı proseduruna dəyişiklik edilib.

    "Report" bu barədə BBAK-a istinadən xəbər verir.

    Bildirib ki, şəhərlərarası və rayonlararası reyslər üzrə bilet satışları avtobusların yola düşməsinə 15 dəqiqə qalmışa qədər həyata keçirilir. Avtobusun yola düşməsinə 15 dəqiqədən az vaxt qaldıqda biletlər artıq növbəti reys üçün satılır. Bu qayda "biletim.az" portalı üzərindən və avtovağzalın kassalarından əldə edilən biletlərə şamil olunur.

    Bu qayda ilkin mərhələdə digər şəhər və rayon avtovağzallarına şamil edilmir.

    Sərnişinlərdən bilet alarkən BBAK-a çatma vaxtlarını müvafiq qaydaya əsasən tənzimləmələri xahiş olunur.

    Kassaya gəlmədən, öncədən rahat şəkildə bilet almaq üçün "biletim.az" platformasından istifadə etmək tövsiyə olunur. Daha sərfəli qiymət və yer seçimi imkanından yararlanın!

