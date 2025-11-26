İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası

    Bakı-Ağstafa-Bakı istiqamətində əlavə qatar reysləri təyin edilib

    İnfrastruktur
    • 26 noyabr, 2025
    • 08:45
    Bakı-Ağstafa-Bakı istiqamətində əlavə qatar reysləri təyin edilib

    "Azərbaycan Dəmir Yolları" QSC (ADY) artan sərnişin tələbatını təmin etmək məqsədilə 29 və 30 noyabr tarixlərində Bakı-Ağstafa-Bakı istiqamətində əlavə qatar reysləri təyin edir.

    Bu barədə "Report"a ADY-dən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, sərnişinlər, eyni zamanda, bu istiqamətlər üzrə gündəlik Bakı–Qazax–Bakı marşrutu ilə də səfər edə bilərlər.

    Biletləri dəmiryol kassalarından, ADY-nin rəsmi saytından və ya "ADY Mobile" tətbiqindən əldə etmək olar.

    qatar reys Bakı-Ağstafa-Bakı
    АЖД запускают дополнительные поезда по маршруту Баку-Агстафа-Баку

    Son xəbərlər

    09:46

    Yelena Parxomenko ilk dəfə beynəlxalq oyuna təyinat alıb

    Komanda
    09:45

    Azərbaycan neftinin qiyməti 65 dollardan aşağı düşüb

    Energetika
    09:34

    Azərbaycan Yüksək Liqasında IV turun son oyunu Tovuzda keçiriləcək

    Komanda
    09:23
    Video

    UEFA Çempionlar Liqası: "Qarabağ"ın qapıçısının üç qurtarışı ən yaxşılar sırasına düşüb

    Futbol
    09:22
    Foto

    BŞİH: Qarlı havalara hazırlıqla bağlı müşavirələr başa çatıb, hər bir rayona cavabdeh şəxs təyin edilib

    Daxili siyasət
    09:20

    Lənkəranın bir sıra ərazilərində işıq olmayacaq

    Energetika
    09:20

    UEFA Çempionlar Liqası: Liqa mərhələsində V tura yekun vurulur

    Futbol
    09:14

    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (26.11.2025)

    Maliyyə
    09:10

    Ötən gün 17 Azərbaycan vətəndaşı Almaniyadan geri qəbul edilib

    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti