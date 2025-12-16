WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev
    WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev

    Bakı-Ağstafa-Bakı istiqamətində əlavə qatar reysləri təyin edilib

    İnfrastruktur
    • 16 dekabr, 2025
    • 12:36
    Bakı-Ağstafa-Bakı istiqamətində əlavə qatar reysləri təyin edilib

    "Azərbaycan Dəmir Yolları" QSC (ADY) artan sərnişin tələbatını təmin etmək məqsədilə 20 və 21 dekabr tarixlərində Bakı-Ağstafa-Bakı istiqamətində əlavə qatar reysləri təyin edib.

    "Report" bu barədə səhmdar cəmiyyətinə istinadən xəbər verir.

    Eyni zamanda, bu istiqamətlər üzrə gündəlik Bakı–Qazax–Bakı marşrutu ilə də səfər etmək olar.

    Biletləri dəmiryol kassalarından, ADY-nin rəsmi saytından və yaxud "ADY Mobile" tətbiqindən əldə etmək olar.

    Bakı-Ağstafa-Bakı Bakı-Ağstafa qatarı ADY Əlavə qatar

    Son xəbərlər

    13:35

    Əli Əsədov Həştərxan vilayətinin qubernatoru ilə görüşüb

    Xarici siyasət
    13:34
    Foto

    FHN-in yaranmasının 20 illiyi qeyd olunub

    Daxili siyasət
    13:29

    Təzəbinə sakini: Valideynlərin bizə sevdirdiyi doğma kəndə qürurla qayıdırıq

    Daxili siyasət
    13:13
    Foto

    Xaçmaz Reabilitasiya Mərkəzində bu ilin 11 ayında 5 mindən çox şəxsə xidmət göstərilib

    Sosial müdafiə
    13:12

    18 yaşlı basketbolçu NBA-nın tarixinə düşüb

    Komanda
    13:12

    Bu il sürücülük hüququ olmadan idarə edilən avtomobil qəzalarında 66 nəfər həlak olub

    Digər
    13:10

    Kəmaləddin Heydərov: Son iyirmi ildə FHN üçün 1 134 yeni texnika alınıb

    Daxili siyasət
    13:08
    Foto

    QMİ sədri: Azərbaycanın BMT Sivilizasiyalar Alyansı ilə əməkdaşlığı davam edəcək

    Din
    13:04

    Sabunçuda evdən 8 min dollarlıq qızıl oğurlayan şəxs saxlanılıb

    Hadisə
    Bütün Xəbər Lenti