Azərbaycanın aqrar sektorunda BOT modelinin tətbiqi 8 milyon manata başa gələcək

    İnfrastruktur
    • 21 oktyabr, 2025
    • 16:48
    Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi ölkədə BOT (qurulma, əməliyyat, ötürülmə) modelinin tətbiqinə hazırlaşır.

    "Report" xəbər verir ki, yeniliklə bağlı dəstək xidməti aqrar sektorun inkişaf etdirilməsi üçün nazirliyin rəqəmsal və analitik baxışının fermerlərə çatdırılmasını nəzərdə tutur.

    Layihəni "Mckınsey And Company, INC" şirkətinin Azərbaycandakı filialı həyata keçirəcək və bunun üçün nazirlikdən 8 milyon manat alacaq.

    BOT modeli çərçivəsində podratçı layihəni icra edir, müəyyən müddət idarə edir (əməliyyat mərhələsi), sonra isə dövlət qurumuna təhvil verir.

