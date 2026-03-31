    Azərbaycanın yollarında yeni elektron tərəzilər istismara veriləcək

    Aprelin 2-dən Azərbaycanda ümumi istifadədə olan avtomobil yollarında quraşdırılmış yeni elektron tərəzilər istismara veriləcək.

    Bu barədə "Report"a Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi yanında Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyindən (AYNA) bildirilib.

    Məlumata görə, elektron tərəzilər M-2 Bakı – Ələt – Qazax – Gürcüstan ilə dövlət sərhədi yolu, 451.2-ci km (Bakı istiqaməti, S18, Ağstafa), M-2 Bakı – Ələt – Qazax – Gürcüstan ilə dövlət sərhədi yolu, 451.2-ci km (Qazax istiqaməti, S19, Ağstafa), M-2 Bakı – Ələt – Qazax – Gürcüstan ilə dövlət sərhədi yolu, 343.3-cü km (Bakı istiqaməti, S20, Gəncə), M-2 Bakı – Ələt – Qazax – Gürcüstan ilə dövlət sərhədi yolu, 343.3-cü km (Qazax istiqaməti, S21, Gəncə), R-18 Mingəçevir – Stansiya Mingəçevir – Bəhramtəpə yolu, 13.5-ci km (Bakı istiqaməti, S22, Mingəçevir), eyni zamanda R-18 Mingəçevir – Stansiya Mingəçevir – Bəhramtəpə yolu, 13.5-ci km (Mingəçevir istiqaməti, S23) quraşdırılacaq.

    Agentlik sürcülərdən nəqliyyat vasitələrinin icazə verilən qabarit, çəki və oxa düşən kütlə normalarına ciddi riayət etmələrini xahiş edib.

    Bildirilir ki, qaydaların pozulması hallarında inzibati məsuliyyət nəzərdə tutulur.

    Son xəbərlər

    15:04

    Azərbaycanda xarici media orqanlarının fəaliyyətinə dair yeni tələb müəyyənləşib

    Media
    14:59

    İranda Qəşm adasındakı duzsuzlaşdırma zavodu hava zərbəsi ilə məhv edilib

    Digər ölkələr
    14:58

    Azərbaycanda "İcra məmurlarının fəaliyyətinə nəzarət Qaydası" dəyişib

    Biznes
    14:55

    Vəkillərə "Elektron Məhkəmə" informasiya sisteminin yeni versiyası ilə bağlı təlim keçiriləcək

    Hadisə
    14:53

    Məhkəmə ekspertizası xidmətlərinə görə ödənilən haqqın məbləği müəyyənləşib

    Daxili siyasət
    14:53

    NATO ölkələrinin XİN başçılarının növbəti görüşü İsveçdə keçiriləcək

    Region
    14:48

    Bəhreyn Yaxın Şərqdə gərginliyin başlanmasından bəri 182 raket və 400 PUA ələ keçirib

    Digər ölkələr
    14:44

    Adılbek Kasımaliyev Azərbaycana işgüzar səfər edəcək

    Xarici siyasət
    14:42

    Azərbaycanın yollarında yeni elektron tərəzilər istismara veriləcək

    İnfrastruktur
    Bütün Xəbər Lenti