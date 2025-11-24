Azərbaycanda məlumat anbarı və gölü yaradılacaq
İnfrastruktur
- 24 noyabr, 2025
- 11:29
Azərbaycanda məlumat anbarı və gölünün yaradılması nəzərdə tutulur.
"Report" xəbər verir ki, bununla bağlı Azərbaycan Dövlət Su Ehtiyatları Agentliyinin (ADSEA) tabeliyindəki Regional Su Meliorasiya Xidməti hazırlıqlara başlayıb.
Bu işlər çərçivəsində Hesabat və Proqnozlaşdırma Sistemləri qurulacaq, istifadəçi səviyyəli vizual analitika sistemi və rəhbərlik üçün qərarvermə interfeysləri hazırlanacaq.
Son xəbərlər
11:51
"Turan Tovuz" Azərbaycan çempionatında yubiley qolunu vurubFutbol
11:46
Türk Mədəniyyəti və İrsi Fondunun prezidenti: Türk dünyası vahid olmalıdırRegion
11:46
Premyer Liqanın XII turu "Sabah" üçün yubiley heç-heçəsi ilə əlamətdar olubFutbol
11:46
Türkiyə DİN rəsmisi: Zəngəzur dəhlizi bölgə və dünya iqtisadiyyatına mühüm töhfə verəcəkXarici siyasət
11:41
Azərbaycan və Özbəkistan QHT-ləri üçün birgə qrant müsabiqəsi elan ediləcəkXarici siyasət
11:39
Azərbaycan tullantı sektorunda emissiyaları azaltmaq üçün geniş tədbirlər planı hazırlayırSənaye
11:37
Oman Sultanlığı Azərbaycanda səfirlik açacaqXarici siyasət
11:35
TİKA rəsmisi: TDT ölkələri QHT-lərinin təcrübə mübadiləsi əlaqələrini daha da möhkəmləndirəcəkDaxili siyasət
11:35
Video