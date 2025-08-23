Azərbaycanda dəmiryolu nəqliyyatı ilə yükdaşımaların dəyəri artıb

Bu ilin yanvar-iyul aylarında Azərbaycanda dəmiryolu nəqliyyatı ilə 1 milyard 766 milyon 642,68 min ABŞ dolları dəyərində 4 milyon 81 min 101,41 ton yük daşınıb.
“Report” Dövlət Gömrük Komitəsinə istinadэт xəbər verir ki, bu, 2024-ci ilin eyni dövrü ilə müqayisədə müvafiq olaraq 1,4 % az və 0,2 % çoxdur.
7 ay ərzində dəmiryolu nəqliyyatı ilə 490 milyon 64,18 min ABŞ dolları dəyərində 1 milyon 563 min 991,22 ton yük ixrac olunub, 1 milyard 276 milyon 578,5 min ABŞ dolları dəyərində 2 milyon 517 min 110,19 ton yük idxal edilib.
Ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə ixrac olunan yükün dəyəri 2,9 %, həcmi isə 1,1 % azalıb, idxal olunan yükün dəyəri 1 % azalıb, həcmi isə 1 % artıb.