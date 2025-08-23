Azərbaycanda avtomobil nəqliyyatı ilə beynəlxalq daşımalar 10 % artıb

Bu ilin yanvar-iyul aylarında Azərbaycanda avtomobil nəqliyyatı ilə 7 milyard 705 milyon 844,13 min ABŞ dolları dəyərində 3 milyon 627 min 44,89 ton məhsul daşınıb.
“Report” Dövlət Gömrük Komitəsinə istinadən xəbər verir ki, bunlar, 2024-cü ilin eyni dövrünə nisbətən müvafiq olaraq 9,4 % və 10 % çoxdur.
Bu ilin 7 ayında avtomobil nəqliyyatı ilə 1 milyard 441 milyon 907,38 min ABŞ dolları (il ərzində 28 % artıb) dəyərində 1 milyon 541 min 67,56 ton (+22 %) yük ixrac olunub, 6 milyard 263 milyon 936,75 min ABŞ dolları (+5,8 %) dəyərində 2 milyon 85 min 977,34 ton (+2,4 %) yük idxal edilib.