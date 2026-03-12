Azərbaycan Prezidenti Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin üzvlərini WUF13-ə dəvət edib
İnfrastruktur
- 12 mart, 2026
- 10:33
Azərbaycan bu il mühüm bir tədbirə - Ümumdünya Şəhərsalma Forumuna (WUF13) ev sahibliyi edəcək.
"Report" xəbər verir ki, bunu Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev XIII Qlobal Bakı Forumunun açılışında bəyan edib.
Dövlət başçısı Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin bütün üzvlərini mayın 17-22-də keçirilməsi planlaşdırılan tədbirdə iştirak etməyə dəvət edib.
"Bu il biz mühüm qlobal tədbir keçirəcəyik. Nizami Gəncəvi Mərkəzinin bütün üzvlərini iştiraka dəvət edirəm", - o bildirib.
Son xəbərlər
11:06
Samir Məmmədov: "2 000-ə yaxın zərərli kontent yayan internet resursları məhdudlaşdırıb"İKT
11:05
"1news.az" xəbər saytının 19 yaşı tamam olurMedia
11:04
İlham Əliyev: Ermənistan öz tarixində ilk dəfə tranzit ölkəyə çevriləcəkXarici siyasət
10:59
Cəfər Babayev: "İstehlakçı hüquqlarının qorunmasında işçi qaydada "yumşaq güc" alətlərindən istifadə edirik"Biznes
10:58
Foto
Prezident İlham Əliyev XIII Qlobal Bakı Forumunun açılış mərasimində çıxış edib - YENİLƏNİBDaxili siyasət
10:56
İlham Əliyev: Neftin qeyri-tarazlı qiymətləri onu hasil edən ölkələrin xeyrinə deyilEnergetika
10:54
İlham Əliyev beynəlxalq təhlükəsizlik sistemi üçün əsas riskləri açıqlayıbXarici siyasət
10:49
İlham Əliyev: Azərbaycan Ermənistanla sülhə vasitəçilərin olmamasında israr etdikdən sonra nail olduXarici siyasət
10:45