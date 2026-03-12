İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Qlobal Bakı Forumu
    Azərbaycan Prezidenti Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin üzvlərini WUF13-ə dəvət edib

    İnfrastruktur
    • 12 mart, 2026
    • 10:33
    Azərbaycan Prezidenti Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin üzvlərini WUF13-ə dəvət edib

    Azərbaycan bu il mühüm bir tədbirə - Ümumdünya Şəhərsalma Forumuna (WUF13) ev sahibliyi edəcək.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev XIII Qlobal Bakı Forumunun açılışında bəyan edib.

    Dövlət başçısı Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin bütün üzvlərini mayın 17-22-də keçirilməsi planlaşdırılan tədbirdə iştirak etməyə dəvət edib.

    "Bu il biz mühüm qlobal tədbir keçirəcəyik. Nizami Gəncəvi Mərkəzinin bütün üzvlərini iştiraka dəvət edirəm", - o bildirib.

    Президент Азербайджана пригласил членов Международного центра Низами Гянджеви на WUF13

