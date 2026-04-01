Azərbaycan ərazisindən tranzit keçməklə Ermənistana taxıl göndəriləcək
İnfrastruktur
- 01 aprel, 2026
- 07:26
Bu gün Azərbaycan ərazisindən tranzit keçməklə Ermənistana taxıl göndəriləcək.
"Report"un məlumatına görə, yük 5 vaqon təşkil edir.
Qatar "Azərbaycan Dəmir Yolları" QSC-nin Biləcəri Dəmiryol Stansiyasından yola düşəcək.
07:49
Almaniyada benzinin qiyməti son dörd ilin maksimumuna çatıbDigər ölkələr
07:26
Azərbaycan ərazisindən tranzit keçməklə Ermənistana taxıl göndəriləcəkİnfrastruktur
07:20
Rubio: ABŞ İrandakı hərbi əməliyyatının sonuna yaxınlaşırDigər ölkələr
06:46
BƏƏ Hörmüz boğazının açılmasında ABŞ-yə kömək etmək niyyətindədirDigər ölkələr
06:11
Argentina SEPAH-ı terror təşkilatları siyahısına daxil edibDigər ölkələr
05:43
UKMTO: Qətər sahillərində tanker mərmi ilə vurulubDigər ölkələr
05:08
İran Fars körfəzi ölkələrindəki "Starlink" stansiyalarına hücum etməyə hazırdırDigər ölkələr
04:42
Kubanıçbek Ömüralıyev Azərbaycana səfərə gəlibXarici siyasət
04:12