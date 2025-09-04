Azərbaycan Dövlət Su Ehtiyatları Agentliyi 8 ayda daxil olmuş müraciətlərin sayını açıqlayıb
İnfrastruktur
- 04 sentyabr, 2025
- 14:45
Bu ilin yanvar-avqust aylarında Azərbaycan Dövlət Su Ehtiyatları Agentliyinə "ASAN xidmət" və "ASAN kommunal" mərkəzləri, eləcə də "KOB evi" xətti ilə 14 xidmət istiqaməti üzrə 127 841 müraciət daxil olub.
"Report" bu barədə agemtliyə istinadən xəbər verir.
Bu müraciətlər arasında ən çoxu "Abonent məlumatlarında dəyişiklik edilməsi", ən azı isə "Mexaniki sayğacların smart tipli sayğaclarla əvəz olunması ilə əlaqədar yeni smart kartların verilməsi" xidməti üzrə qeydə alınıb. Ümumilikdə 122 303 müraciətə baxılıb və xidmət göstərilib. 5 538 abonentə isə müraciətlərinin tələblərə uyğun formalaşdırılması istiqamətində tövsiyələr verilib.
