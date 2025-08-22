Haqqımızda

"Azərbaycan Dəmir Yolları"nın Müşahidə Şurası yenidən formalaşdırılıb

"Azərbaycan Dəmir Yolları"nın Müşahidə Şurası yenidən formalaşdırılıb "Azərbaycan Dəmir Yolları" QSC-nin Müşahidə Şurasında dəyişiklik edilib.
İnfrastruktur
22 avqust 2025 11:03
Azərbaycan Dəmir Yollarının Müşahidə Şurası yenidən formalaşdırılıb

"Azərbaycan Dəmir Yolları" QSC-nin (ADY) Müşahidə Şurasında dəyişiklik edilib.

"Report"un sorğusuna cavab olaraq ADY-dən bildirilib ki, Azərbaycan Nəqliyyat və Kommunikasiya Holdinqinin (AZCON Holding) icraçı direktoru Şahin Babayev, onun müavini Vüqar Mirzəzadə, eləcə də "AZCON Holding"in baş maliyyə inzibatçısı Taylan Tekeli Şuranın üzvləri təyin olunub.

İndiyə qədər Şuranın üzvləri Azərbaycanm İnvestisiya Holdinqinin baş icraçı direktoru Ruslan Əlixanov, Birinci vitse-prezidentin köməkçisi Emin Hüseynov, Maliyyə Nazirliyi yanında Dövlət Borclarının və Maliyyə Öhdəliklərinin İdarə Edilməsi Agentliyinin direktoru Azər Mursaqulov, Prezident yanında Antiinhisar və İstehlak Bazarına Nəzarət Dövlət Agentliyinin rəis müavini Cəfər Babayev idi.

Şuranın sədri rəqəmsal inkişaf və nəqliyyat naziri Rəşad Nəbiyev olmaqla qalıb.

