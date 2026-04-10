    AYNA taksi fəaliyyəti ilə bağlı yayılan məlumatlara aydınlıq gətirib

    İnfrastruktur
    • 10 aprel, 2026
    • 18:48
    AYNA taksi fəaliyyəti ilə bağlı yayılan məlumatlara aydınlıq gətirib

    Taksi fəaliyyəti ilə bağlı yayılan məlumatlara aydınlıq gətirilib.

    Bu barədə "Report"a AYNA-dan məlumat verilib.

    Bildirilib ki, Nazirlər Kabineti tərəfindən aprelin 7-də qəbul edilən 210 nömrəli sərəncam yalnız sifarişli qeyri-müntəzəm sərnişindaşıma sahəsinə aiddir və taksi fəaliyyətini əhatə etmir.

    Qeyd olunub ki, sərəncama əsasən, iki ay müddətində təqdim ediləcək təkliflər məhz qeyri-müntəzəm sərnişindaşıma ilə bağlıdır. Bu çərçivədə texniki göstəricilərin, eləcə də nəqliyyat vasitələrinin daxili və xarici tərtibatına dair tələblərin müəyyənləşdirilməsi nəzərdə tutulur.

    Açıqlamada xatırladılıb ki, sifarişli sərnişindaşımalara turist və ya rayonlararası sifariş əsasında fəaliyyət göstərən avtobus və mikroavtobuslar, minik avtomobilləri, korporativ servis xidmətləri, eləcə də özəl tədbirlər üçün kirayə edilən nəqliyyat vasitələri daxildir. Bu yanaşmanın yükdaşıma fəaliyyətinə də şamil edildiyi vurğulanıb.

    Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyi Taksi fəaliyyəti Yeni qaydalar

