Anar Quliyev: "İqlim dəyişikliyi sərhəd tanımır"
- 17 oktyabr, 2025
- 15:12
İqlim dəyişikliyi sərhəd tanımır.
"Report" xəbər verir ki, bunu Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsinin sədri Anar Quliyev Bakıda keçirilən III Milli Şəhərsalma Forumunun (NUFA3) bağlanışında bildirib.
Onun sözlərinə görə, iqlim dəyişikliyi ilə mübarizədə regional əməkdaşlıq xüsusi əhəmiyyət daşıyır və qlobal miqyaslı çağırışlara yalnız birgə cavab verməklə nail olmaq mümkündür: "İqlim dəyişikliyi sərhəd tanımır, deməli, cavablarımız da sərhəd tanımamalıdır. Yerli hökumətlərin gücləndirilməsi, siyasətlərin harmonizasiyası və "yaşıl maliyyə"nin səfərbər olunması iqlimədavamlı gələcək üçün zəruridir".
Komitə sədri əlavə edib ki, bu istiqamətdə regional tərəfdaşlıq dayanıqlı şəhərlərin qurulmasında həlledici rol oynayır.
O, şəhərlərin və gənclərin səsinin gələcəyin formalaşmasında mühüm əhəmiyyət kəsb etdiyini vurğulayıb: "Şəhərlərin və gənclərin səsi vacibdir. Çünki gələcəyin şəhərlərini məhz onlar miras alacaq. Davamlı və inklüziv inkişaf yalnız yerli reallıqlara əsaslandıqda uğur qazana bilər".
A. Quliyevin sözlərinə görə, gənclərin və şəhər təmsilçilərinin forumdakı iştirakları müzakirələri daha real və praktiki edib: "Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda aparılan bərpa işləri yeni yanaşma ilə həyata keçirilir. Məqsəd yalnız yaşayış məntəqələrinin bərpası deyil. Hazırda işğaldan azad olunmuş ərazilərdə təhlükəsiz, yaşamaq üçün əlverişli və davamlı mühit yaradılır. "Daha yaxşı bərpa" prinsipi gələcək üçün nümunəvi şəhər modelləri formalaşdırır".