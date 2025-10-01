İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025
    Agentlik: Əhalinin böyük hissəsinin müasir tullantı suyu xidmətlərinə çıxışı yoxdur

    İnfrastruktur
    • 01 oktyabr, 2025
    • 10:52
    Zaur Mikayılov

    Azərbaycanda əhalinin böyük hissəsi hələ də müasir tullantı suyu xidmətlərinə çıxış əldə edə bilmir.

    "Report" xəbər verir ki, bunu AzərbaycanDövlət Su Ehtiyatlarının Agentliyinin sədri Zaur Mikayılov "Bakı İqlim Fəaliyyəti Həftəsi"nin (BCAW2025) 3-cü günündə bildirib.

    Onun sözlərinə görə, hazırda əhalinin yalnız təxminən 1/3-i müasir tullantı su xidmətlərindən istifadə edir: "Bu sahədə islahatlar zəruridir və əhatəni genişləndirmək üçün ciddi tədbirlər görüləcək. Yeni infrastruktur layihələri, müasir texnologiyaların tətbiqi və effektiv idarəetmə sistemi sayəsində tullantı su xidmətlərinin əhatəsi bütün ölkə üzrə artırılacaq. Məqsədimiz təkcə əhalinin xidmətlərə çıxışını təmin etmək deyil, həm də ekoloji dayanıqlılığı və ictimai sağlamlığı gücləndirməkdir".

    Z. Mikayılov vurğulayıb ki, bu istiqamətdə tədbirlər "Su ehtiyatlarından səmərəli istifadəyə dair Milli Strategiya" (2024–2040-cı illər) çərçivəsində həyata keçiriləcək və tullantı sularının idarə olunması sahəsində Azərbaycan region üçün model ola bilər.

    BCAW2025 Zaur Mikayılov su xidmətləri

