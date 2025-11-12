İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Təyyarə qəzası Büdcə zərfi
    ADY: Qeyri-iş günlərində 70 minə yaxın sərnişin daşınıb

    İnfrastruktur
    • 12 noyabr, 2025
    • 13:40
    ADY: Qeyri-iş günlərində 70 minə yaxın sərnişin daşınıb

    "Azərbaycan Dəmir Yolları" QSC (ADY) 8-11 noyabr qeyri-iş günlərində 69 555 sərnişin daşıyıb.

    Bu barədə "Report"a ADY-dən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, qeyri-iş günlərində səhmdar cəmiyyət Abşeron dairəvi dəmir yolu ilə 58 858 nəfər, Bakı-Qazax-Bakı marşrutu ilə 6 523 nəfər (Bakı-Ağstafa-Bakı əlavə reysləri daxil olmaqla) sərnişin daşınıb.

    Digər (Bakı-Qəbələ-Bakı, Bakı-Balakən-Bakı, Bakı-Ağdam-Bakı və Gəncə-Mingəçevir marşrutları) – 4 174 nəfər sərnişin daşınıb.

    Qeyd edək ki, ADY 8-11 noyabr tarixlərində gücləndirilmiş rejimdə fəaliyyət göstərib və bu müddət ərzində ölkədaxili marşrutlar üzrə əlavə reyslər yerinə yetirilib, vaqon sayı tələbata uyğun olaraq artırılıb. Abşeron dairəvi dəmir yolu üzrə isə qatarların hərəkəti şənbə və bazar günlərinin qrafikinə uyğun tənzimlənib.

    qatar ADY sərnişindaşıma

