"Azərbaycan Dəmir Yolları" fevralda 874 mindən çox sərnişin daşıyıb
İnfrastruktur
- 06 mart, 2026
- 12:13
Bu ilin fevral ayında "Azərbaycan Dəmir Yolları" QSC 874 200 sərnişin daşıyıb.
Bu barədə "Report" səhmdar cəmiyyətindən məlumat verilib.
Bildirilib ki, bu, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 174 min 300 sərnişin və ya 25 % çoxdur.
