İlham Əliyev WUF13 Novruz Bayramı Ramazan Bayramı ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    İlham Əliyev WUF13 Novruz Bayramı Ramazan Bayramı ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı

    AAYDA: Sürüşmə Muğanlı–İsmayıllı yolunun hərəkət hissəsinə ziyan vurmayıb

    İnfrastruktur
    • 21 mart, 2026
    • 15:03
    AAYDA: Sürüşmə Muğanlı–İsmayıllı yolunun hərəkət hissəsinə ziyan vurmayıb

    Muğanlı–İsmayıllı avtomobil yolunun mühafizə (təhlükəsizlik) zolağında baş vermiş torpaq sürüşməsi yolun hərəkət hissəsinə ziyan vurmayıb.

    Bu barədə "Report"un sorğusuna cavab olaraq Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyindən (AAYDA) bildirilib.

    Məlumata görə, aparılmış ilkin vizual və texniki baxış zamanı müəyyən edilib ki, sürüşmə nəticəsində yolun əsas konstruktiv elementlərinə və örtük qatına ziyan dəyməyib, həmçinin yolun daşıyıcı qabiliyyətində və istismar göstəricilərində hər hansı mənfi dəyişiklik qeydə alınmayıb.

    Mövcud vəziyyətlə bağlı aidiyyəti qurumlara operativ tapşırıqlar verilib. Sürüşmənin səbəblərinin aradan qaldırılması və potensial risklərin minimuma endirilməsi istiqamətində zəruri mühəndis-texniki tədbirlərin həyata keçirilməsi planlaşdırılır.

    Qısa müddət ərzində ərazidə bərpa və möhkəmləndirmə işləri başa çatdırılacaq.

    Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyi Muğanlı–İsmayıllı avtomobil yolu Torpaq sürüşməsi

