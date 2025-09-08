Şəkidə qədim sənət ənənələrinin qorunması məqsədilə tədbir keçirilib
- 08 sentyabr, 2025
- 10:34
Şəki "ABAD" Keramika və Tətbiqi Sənət Mərkəzində sentyabrın 5-də "Sənətkarlıq diyarı" adlı mədəni-kütləvi tədbir təşkil olunub.
Bu barədə "Report"a "ASAN Xidmət"dən məlumat verilib.
Bildirilib ki, tədbir Şəki Şəhər İcra Hakimiyyətinin və "ABAD" publik hüquqi şəxsin təşkilatçılığı, Dövlət Turizm Agentliyinin tərəfdaşlığı ilə reallaşdırılıb.
Əsas məqsəd qədim sənətkarlıq ənənələrinin yaşadılması, müasir dövrdə inkişafı, yaradıcı insanların bir araya gətirilməsi və mədəni dəyərlərin təbliği olub.
UNESCO-nun "Yaradıcı şəhərlər" şəbəkəsinin üzvü olan Şəki şəhərində keçirilən tədbir çərçivəsində "ABAD"çı sənətkarların "Konstitusiya və Suverenlik İli" mövzusunda hazırlanmış əsərlərindən ibarət sərgi təşkil edilib, müxtəlif sənət sahələrinin canlı nümayişləri ictimaiyyətə təqdim olunub. Qonaqlar Şəkinin zəngin tarixi-mədəni irsi ilə yanaşı, Azərbaycanın müxtəlif bölgələrindən gələn sənətkarların yaradıcılıq nümunələrini də yaxından izləmək imkanı qazanıblar.
Sonda tərəfdaş qurumlar və iştirakçı sənətkarlar qədim sənət ənənələrinin qorunması və təbliğindəki xidmətlərinə görə sertifikatlarla təltif olunublar.