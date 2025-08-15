Nəcibə Hüseynova: "Azdrama"nın aktrisalarından biri ora getməyimə mane oldu

"Azdrama"nın aktrisalarından biri oraya dublyor kimi getməyimə mane oldu.
Bu fikirləri "Report"a açıqlamasında Əməkdar artist Nəcibə Hüseynova deyib.
Onun sözlərinə görə, Akademik Milli Dram Teatrından bir neçə dəfə təklif gəlsə də, ya özü getməkdən imtina edib, ya da ki, maneə ilə qarşılaşıb.
"Bəzən düşünürəm ki, görəsən, getsəydim, necə olardı? Yəqin ki, başqa cür... Hətta professor Mehdi Məmmədov mənə “İblis” tamaşasında rol vermək istədi, yenə getmədim", - aktrisa əlavə edib.
Nəcibə Hüseynova səhnədən uzaqlaşmasında teatrlarda intriqaların olmasını da səbəb kimi göstərib.
