    Naxçıvan teatrının aktyoru beynəlxalq festivalda "Ən yaxşı kişi rolu" mükafatını qazanıb

    İncəsənət
    • 24 sentyabr, 2025
    • 21:56
    Naxçıvan teatrının aktyoru beynəlxalq festivalda Ən yaxşı kişi rolu mükafatını qazanıb

    Cəlil Məmmədquluzadə adına Naxçıvan Dövlət Milli Dram Teatrında hazırlanan Balaxan Nəzərlinin "Gəmi batır" adlı monotamaşası Türkiyənin Van şəhərində keçirilən II Van Beynəlxalq Monotamaşalar Festivalında təqdim olunub.

    "Report"un yerli bürosu xəbər verir ki, sentyabrın 15-dən 21-dək davam edən festivalda Azərbaycan, Türkiyə və İrandan kollektivlər iştirak ediblər. Tədbirdə teatrın aktyoru və rejissoru Səməd Canbaxşiyev "Ən yaxşı kişi rolu" mükafatına layiq görülüb.

    İzləyicilərin maraqla qarşıladığı tamaşada müəllim obrazını canlandıran aktyor, təsadüfən yük gəmisində iş tapan, lakin dənizçilik qaydalarını bilmədiyi üçün ilk fırtınada çətinliklər yaşayan insanın duyğularını ustalıqla təqdim edib.

    Monotamaşa Naxçıvan Dövlət Milli Dram Teatrında keçirilən monotamaşalar müsabiqəsi üçün hazırlanıb. "Gəmi batır"ın ilk premyerası isə məhz Vanda baş tutub.

    Naxçıvan teatrı beynəlxalq festival "Ən yaxşı kişi rolu" mükafatı

