Naxçıvan Dövlət Milli Dram Teatrı beynəlxalq festivalda növbəti dəfə çıxış edib
İncəsənət
- 28 mart, 2026
- 12:30
Cəlil Məmmədquluzadə adına Naxçıvan Dövlət Milli Dram Teatrı Türkiyənin Akçaabat şəhərində keçirilən "13-cü Beynəlxalq Erol Günaydın Teatr Günləri" festivalında uğurla çıxış edib.
"Report"un yerli bürosu xəbər verir ki, teatr kollektivi görkəmli dramaturq Hüseyn Cavidin "Ana" əsəri əsasında hazırlanmış eyniadlı tamaşanı təqdim edib.
Səhnə işi festival iştirakçıları tərəfindən böyük maraqla qarşılanıb.
Akçaabat Bələdiyyəsinin başçısı Osman Nuri Ekim teatr kollektivini təbrik edərək onlara xüsusi plaket təqdim edib.
Tədbir çərçivəsində teatrın direktor müavini Səməd Canbaxşiyev tərəfindən milli-mənəvi dəyərlərimizi əks etdirən Novruz atributları Akçaabat Bələdiyyəsinin rəhbərinə hədiyyə olunub.
Sonda tərəflər arasında xatirə fotosu çəkilib.
13:23
Azərbaycanın Türkiyədən mədən sənayesi məhsulları idxalına çəkdiyi xərci 19 %-ə yaxın azalıbBiznes
12:57
KİV: İranın Səudiyyə Ərəbistanındakı ABŞ aviabazasına hücumları nəticəsində 29 amerikalı hərbçi yaralanıbDigər ölkələr
12:55
DGK: "Kahı" yükünün içərisində külli miqdarda marixuana aşkar edilibBiznes
12:41
Amerikalı basketbolçu Maykl Rayt: "Azərbaycan Basketbol Liqasının səviyyəsi yaxşıdır"Komanda
12:39
Dağıstanda leysan yağışları səbəbindən 60 mindən çox insan işıqsız qalıbRegion
12:35
Foto
DİN: Yağışlı havaya görə bir sutkada 763 çağırışa reaksiya verilibHadisə
12:30
Foto
Naxçıvan Dövlət Milli Dram Teatrı beynəlxalq festivalda növbəti dəfə çıxış edibİncəsənət
12:27
PUA hücumları nəticəsində Küveyt hava limanının RLS-i zədələnibDigər ölkələr
12:25