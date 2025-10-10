İlham Əliyev Zəfərə gedən yol əsir və itkin düşmüş şəxslər Kibertəhlükəsizlik DÇ-2026 MDB Dövlət Başçıları Şurası
    Kino Agentliyinin Baş direktoru: Azərbaycanda animasiya sahəsində vəziyyət qaneedici deyil

    İncəsənət
    • 10 oktyabr, 2025
    • 17:44
    Kino Agentliyinin Baş direktoru: Azərbaycanda animasiya sahəsində vəziyyət qaneedici deyil
    Rəşad Əzizov

    Azərbaycanda animasiya sahəsində vəziyyət hələ tam qaneedici deyil.

    Bunu "Report"a müsahibəsində Kino Agentliyin Baş direktoru Rəşad Əzizov deyib.

    Onun sözlərinə görə, animasiya sahəsi Kino Agentliyi üçün vacib prioritet istiqamətlərdən biridir.

    "Sözün düzü, etiraf eləmək lazımdır ki, bu sahədə vəziyyət hələ tam qaneedici deyil, amma son illər müəyyən canlanma müşahidə olunur. İstər müsabiqələr vasitəsilə, istərsə də dövlət sifarişi əsasında dəstəklənən animasiya layihələrinin sayı artıb. Gənc rejissorların təşəbbüsləri görünməyə başlayıb və bu gələcək üçün ümidvericidir. Bizim məqsədimiz həm istehsal keyfiyyətini artırmaq, həm də peşəkar kadr potensialını gücləndirməkdir", - baş direktor bildirib.

    Rəşad Əzizov bu istiqamətdə yeni layihələrdən də danışıb.

    "Ən vacib layihələrdən biri isə "ATA" - türk ölkələrin animasiya studiyaların birgə fəaliyyət platformalasını yaradılmasıdır. Bu platforma çərçivəsində birgə istehsalat, insan kapitalının formalaşması və ən əsası distribusiya üçün vahid bazarın formalaşması kimi hədəflər dayanır. Bu ilin dekabrında keçiriləcək "Bakı Sinema Briz" festivalı çərçivəsində bu məqsədlərlə böyük kino marketi və ATA uşaq animasiya festivalı təşkil olunacaq".

    Müsahibənin tam mətni ilə buradan tanış ola bilərsiniz.

    Kino Agentliyi animasiya Rəşad Əzizov ATA uşaq animasiya festivalı

