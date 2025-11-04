Füzuli teatrının direktoru xəstəxanadan evə buraxılıb
İncəsənət
- 04 noyabr, 2025
- 14:15
Füzuli Dövlət Dram Teatrının direktoru, Əməkdar mədəniyyət işçisi Vaqif Vəliyev xəstəxanadan evə buraxılıb.
Bu barədə "Report"a onun oğlu Səbuhi Vaqifoğlu məlumat verib.
Onun sözlərinə görə, atasının səhhəti yaxşılaşıb və həkimlərin məsləhəti ilə evə buraxılıb.
Qeyd edək ki, V.Vəliyev sentyabrın 30-dan özəl xəstəxanalardan birinə yerləşdirilmişdi.
