    Birinci uşaq rəqs festivalı başa çatıb

    İncəsənət
    • 18 noyabr, 2025
    • 22:16
    Birinci uşaq rəqs festivalı başa çatıb

    Birinci uşaq rəqs festivalı başa çatıb.

    "Report"un məlumatına görə, festivalda qeydiyyatdan keçən 28 komandanın 23 komandası aktiv iştirakçı, 5 komanda isə qonaq kimi səhnəyə çıxıb.

    Uşaqlar milli və müasir rəqslərdən ibarət proqram təqdim ediblər.

    Festivalın sonunda qaliblərə sertifikatlar, diplomlar, mükafatlar və xüsusi hədiyyələr təqdim olunub.

    6-9 yaş qrupu üzrə qaliblər;

    I yer – 3 nömrəli Gənclər Uşaq İnkişaf Mərkəzi,

    II yer – İnci Sənət Akademiyası,

    III yer – İnci Sənət Akademiyası.

    10–14 yaş qrupu üzrə qaliblər;

    I yer – 3 nömrəli Gənclər Uşaq İnkişaf Mərkəzi,

    II yer – 4 nömrəli Gənclər Uşaq İnkişaf Mərkəzi,

    III yer – "Nərgiz" rəqs qrupu.

    Qeyd edək ki, festival Azərbaycan İncəsənət Məktəbinin təşəbbüsü, Elm və Təhsil, Mədəniyyət nazirliklərinin tabeliyində fəaliyyət göstərən Mədəni və Yaradıcı Sənayelərin İnkişaf Mərkəzinin dəstəyi ilə təşkil olunub.

