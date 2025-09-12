Yeni yaradılan Milli Süni İntellekt Mərkəzinə direktor təyin olunub
- 12 sentyabr, 2025
- 16:32
Yeni yaradılan Milli Süni İntellekt Mərkəzinə direktor təyin olunub.
"Report"un əldə etdiyi məlumata əsasən, bu vəzifə Tuncay Bağırova həvalə edilib.
Qeyd edək ki, Tuncay Bağırov 1993-cü ildə anadan olub. O, 2009-2011-ci illərdə Böyük Britaniyanın "St. Clare's Oxford" məktəbində təhsil alıb. 2011-2015-ci illərdə Heriot-Vatt Universitetində İqtisadiyyat və Maliyyə ixtisası üzrə bakalavr dərəcəsinə yiyələnib.
Tuncay Bağırov 2015-2017-ci illərdə Böyük Britaniyada müxtəlif şirkətlərdə investisiya mütəxəssisi kimi fəaliyyət göstərib. O, 2020-2021-ci illərdə Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyində Strateji inkişaf və iqtisadi təhlil şöbəsində baş mütəxəssis kimi çalışıb.
Tuncay Bağırov 2022-ci ildən son təyinatadək "Azərkosmos" ASC-də İnnovasiyalar departamentinin direktoru vəzifəsini icra edib.
Qeyd edək ki, Milli Süni İntellekt Mərkəzi "AZCON Holding"ə daxildir.