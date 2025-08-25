Türkiyənin premium televiziya platforması “Digiturk” artıq “CityNet TV”də

“CityNet TV” izləyicilərinə təqdim etdiyi məzmun çeşidini daha da zənginləşdirərək, dünyanın aparıcı media nəhəngi “BeIN Media Group” ilə əməkdaşlığa başlayıb. Bu tərəfdaşlıq nəticəsində “CityNet TV” istifadəçiləri Türkiyənin premium televiziya platforması “Digiturk”ün təqdim etdiyi zəngin məzmunu izləyə biləcəklər.
Yeni “Digiturk” paketi çərçivəsində idman həvəskarları “BeIN Sports International”, “BeIN Sports 2”, “BeIN Sports 3”, “BeIN Sports 4” kanallarında Türkiyə Super Liqasının matçları da daxil olmaqla bir çox futbol qarşılaşmalarına yüksək keyfiyyətdə baxa biləcəklər. Əyləncə və kino həvəskarları üçün isə xüsusi olaraq “BeIN Iz”, “BeIN Gurme”, “BeIN Movies Turk” kanalları təqdim olunur. Bundan əlavə, 1000-dən çox müxtəlif janrda film və serialdan ibarət VoD kataloqu izləyicilərə premium məzmuna çıxış imkanı yaradır.
Qeyd edək ki, “CityNet TV”yə yeni qoşulan istifadəçilər “Digiturk” paketindən ilk ay ödənişsiz yararlana biləcəklər. Mövcud abunəçilər üçün xidmətin dəyəri aylıq cəmi 16.99 AZN təşkil edir. Xidmətdən istifadə edə bilmək üçün “CityNet”in yeni nəsil Android STB (Set-Top Box) cihazı tələb olunur.
Xatırladaq ki, “CityNet TV” “Digiturk”lə yanaşı, “BluTV”, “Setanta Sports”, “Dizi Channel”, “FilmBox” kimi premium kanalları izləmə imkanı təqdim edir. Bundan əlavə, istifadəçilər platforma üzərindən “YouTube”, “Netflix”, “Amazon Prime”, “Spotify” kimi məşhur tətbiqlərə də rahatlıqla baxa bilərlər.
