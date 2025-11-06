İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13 Zəfər paradı
    Telekommunikasiya şəbəkəsində nömrə resurslarının ayrılması üzrə iki illik tariflər təsdiqlənib

    İKT
    • 06 noyabr, 2025
    • 14:13
    Telekommunikasiya şəbəkəsində nömrə resurslarının ayrılması üzrə iki illik tariflər təsdiqlənib

    Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyinin Kollegiyası "Ümumistifadəli telekommunikasiya şəbəkəsində nömrə resurslarının ayrılması və istifadəsi üzrə tariflər"i təsdiq edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə nazir Rəşad Nəbiyev yeni qərar imzalayıb.

    Nazirliyin Hüquq şöbəsinə tapşırılıb ki, Qərarı qəbul edildiyi gündən 3 gün ərzində Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edilməsi üçün Ədliyyə Nazirliyinə təqdim etsin.

    Qərar Reyestrin elektron variantında dərc edildiyi gündən qüvvəyə minir və 1 yanvar 2028-ci il tarixinə kimi qüvvədədir.

    Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi tariflər telefon

