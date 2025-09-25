İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası Orta Dəhliz III MDB Oyunları
    İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası Orta Dəhliz III MDB Oyunları

    Şuşa Şəhəri Dövlət Qoruğu İdarəsi qismən İT sistemlərini "Hökumət buludu"na köçürüb

    İKT
    • 25 sentyabr, 2025
    • 10:00
    Şuşa Şəhəri Dövlət Qoruğu İdarəsi qismən İT sistemlərini Hökumət buluduna köçürüb

    "Hökumət buludu"nun (G-cloud) yaradılması və "bulud" xidmətlərinin göstərilməsi sahəsində tədbirlər haqqında" ölkə Prezidentinin 718 nömrəli Fərmanının icrası davam etdirilir.

    Fərmanın tələblərinə uyğun olaraq Şuşa Şəhəri Dövlət Qoruğu İdarəsi İT sistemlərini "Hökumət buludu"na köçürüb. İdarə informasiya sistemləri və ehtiyatlarını qismən "AzInTelecom" MMC-yə məxsus Bakı Əsas Data Mərkəzinə yerləşdirib.

    "AzInTelecom" Şuşa Şəhəri Dövlət Qoruğu İdarəsinə Virtual server – IaaS (Infrastructure-as-a-Service) və Rezervlənmə – BaaS (Backup-as-a-Service) "bulud" xidmətlərinin göstərilməsini təmin edib.

    Bununla da qurum öz kritik sistemləri üçün daha dayanıqlı və əlçatan İT infrastrukturu əldə edib.

    "Hökumət buludu" haqqında

    "Hökumət buludu" layihəsini AZCON Holding şirkətlərindən olan "AzInTelecom" icra edir. Layihə çərçivəsində dövlət qurumlarının İT sistemlərinin Bakı Əsas və Yevlax Ehtiyat data mərkəzlərinə tam və ya qismən miqrasiyası həyata keçirilir. Miqrasiya nəticəsində qurumların İT xərcləri azalır, informasiya sistemləri ölkə daxilində – vahid mərkəzdə saxlanılır. Təkmilləşdirilmiş informasiya təhlükəsizliyinə və 24/7 rejimində monitorinq xidmətinə nail olunur.

    Şuşa Şəhəri Dövlət Qoruğu İdarəsi AzinTelekom “Hökumət buludu”

    Son xəbərlər

    11:09

    "Sahil" metrostansiyasının yaxınlığında yeni stansiya inşa ediləcək

    İnfrastruktur
    11:08

    Azərbaycana ilk dəfə Çindən robortik cihaz gətirilib, əməliyyat uğurla həyata keçirilib

    Sağlamlıq
    11:05

    Qazaxıstanda 10 milyon dollarlıq kriptoaktivlər həbs edilib

    Region
    11:03

    "Port Baku"nun yanında metro stansiyası olacaq

    İnfrastruktur
    11:00

    Azərbaycan gömrüyü mobil telefonların sərnişinlərə paylanmaqla ölkəyə keçirilməsinin qarşısını alıb

    Biznes
    10:59

    Mərkəzi Asiya və Azərbaycanın kənd şəbəkələrinin ötürmə sistemində itkilərin mümkün həcmi açıqlanıb

    Energetika
    10:58

    "Xeyirxahlıq" adı altında satılan "uşaqlar" - Qanundankənar follikul donorluğu - ARAŞDIRMA

    Sağlamlıq
    10:58

    Ramin Məmmədov AMİN könüllüləri ilə görüşüb

    Daxili siyasət
    10:53

    Dünya Bankı Azərbaycana enerji şəbəkəsi və generasiya planlaşdırmasını razılaşdırmağı tövsiyə edir

    Energetika
    Bütün Xəbər Lenti