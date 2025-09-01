    İlham Əliyev Şanxay Əməkdaşlığı Təşkilatı Çin ATƏT-in Minsk qrupu

    "Samsung" son üç ayda Azərbaycanın planşet bazarındakı payının 27 %-ni itirib

    İKT
    • 01 sentyabr, 2025
    • 17:00
    Samsung son üç ayda Azərbaycanın planşet bazarındakı payının 27 %-ni itirib

    Bu ilin avqust ayında Azərbaycanın planşet bazarında "Samsung"un payı 41,33 % təşkil edib.

    "Report"un "Statcounter" agentliyinin son hesabatına istinadən verdiyi məlumata görə, bu, iyul ayına nisbətən 4,53 faiz bəndi, bir il əvvəlki göstərici ilə müqayisədə isə 5,89 faiz bəndi azdır.

    Beləliklə şirkətin bazar payı ardıcıl olaraq üçüncü aydır azalır (ümumi azalma 27 % olub).

    İkinci pillədə qərarlaşan "Apple"ın bazar payı aylıq 2,82 faiz bəndi, illik isə 5,31 faiz bəndi artaraq 31,72 % təşkil edib.

    Növbəti pillədəki "Xiaomi"nin bazar payı aylıq 1,72 faiz bəndi, illik isə 2,46 faiz bəndi artaraq 12,46 % təşkil edib.

    Dördüncü pillədə qərarlaşan adları açıqlanmayan brendlərin bazar payı aylıq 1,34 faiz bəndi artaraq, illik isə 2,12 faiz bəndi azalaraq 5,53 % olub.

    İlk beşliyi 5 %-lik bazar payı ilə "Honor" qapayır. Onun payı əvvəlki aya nisbətən 0,2 faiz bəndi, bir il əvvəlki göstərici ilə müqayisədə isə 1,47 faiz bəndi artıb.

    Son xəbərlər

    17:42

    Ermənistan Vaşinqtonda Bakı ilə əldə edilmiş razılaşmalara sadiqdir

    Region
    17:39

    "CARCAS" heyəti "Hacıqabul Quşçuluq" müəssisəsini ziyarət edib

    Biznes
    17:30

    Bakıda taekvondo üzrə ənənəvi "Koreya səfiri kuboku" keçiriləcək

    Fərdi
    17:29

    Pezeşkian BMT-nin baş katibi ilə İranın nüvə proqramını müzakirə edib

    Digər ölkələr
    17:22
    Video

    Sumqayıtda karton istehsalı müəssisəsi yanır

    Hadisə
    17:21

    "Azəripək" auditor seçir

    Maliyyə
    17:18

    Sabunçuda xalasının işgəncə verdiyi iddia edilən azyaşlı sığınacağa yerləşdiriləcək - YENİLƏNİB-2

    Hadisə
    17:17

    Azərbaycanda mobil cihazların bazar payı son 2 ayda 17 % azalıb

    İKT
    17:15

    Taleh Kazımov: "1999-cu ildə supermarket üçün proqram tərtib etməklə ilk qonorarımı almışdım"

    Maliyyə
    Bütün Xəbər Lenti