"Samsung" Azərbaycanın planşet bazarındakı payının 40 %-ni itirib
İKT
- 02 dekabr, 2025
- 12:00
Bu ilin noyabr ayında Azərbaycanın planşet bazarında "Samsung"un payı 49,18 % təşkil edib.
"Report"un "Statcounter" agentliyinin son hesabatına istinadən verdiyi məlumata görə, bu, oktyabr ayına nisbətən 9,41 faiz bəndi çox, bir il əvvəlki göstərici ilə müqayisədə isə 32,34 faiz bəndi azdır.
Beləliklə şirkətin bazar payı illik ifadədə 40 % azalıb.
İkinci pillədə qərarlaşan "Apple"ın bazar payı aylıq 6,84 faiz bəndi azalaraq, illik isə 13,62 faiz bəndi artaraq 22,72 % təşkil edib.
Üçüncü pillədəki "Xiaomi"nin bazar payı aylıq 2,14 faiz bəndi azalaraq, illik isə 8,1 faiz bəndi artaraq 12,21 % təşkil edib.
Növbəti pillədə qərarlaşan adları açıqlanmayan brendlərin bazar payı aylıq 0,48 faiz bəndi, illik isə 4,98 faiz bəndi artaraq 6,77 % olub.
