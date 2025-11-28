RİNN: Ekstremal hava şəraitinə qarşı telekommunikasiya şəbəkələrində əlavə tədbirlər görüləcək
- 28 noyabr, 2025
- 13:35
Azərbaycanda ekstremal hava şəraitinin təsirlərinə qarşı qabaqlayıcı tədbirlər çərçivəsində mobil və sabit telekommunikasiya operatorları, eləcə də iri internet provayderləri öz infrastrukturunu ehtiyat bağlantılarla gücləndirməlidirlər.
"Report" xəbər verir ki, bu məsələ Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi (RİNN) yanında İnformasiya Kommunikasiya Texnologiyaları Agentliyinin (İKTA) operator və provayderlərlə 2025-2026-cı illərin payız-qış mövsümünə hazırlıq üzrə keçirilən müzakirələrində diqqət mərkəzində olub.
Görüşdə enerji təminatının - generator və UPS sistemlərinin - tam hazır vəziyyətə gətirilməsi, açıq hava avadanlıqlarında izolyasiya işlərinin aparılması, həmçinin xidmət keyfiyyəti indikatorlarının 24/7 rejimində nəzarətdə saxlanılması vacib tələblər kimi vurğulanıb.
İKTA telekommunikasiya qüllələrinin və kabel təsərrüfatının qışa hazırlığı, fövqəladə hallarda operativ reaksiya qruplarının formalaşdırılması, sərhədyanı ərazilərdə arzu olunmayan rouminq risklərinin azaldılması, eləcə də istifadəçilərə qabaqlayıcı SMS xəbərdarlıqlarının göndərilməsi ilə bağlı əlavə tövsiyələr təqdim edib.
Qeyd olunub ki, qış mövsümündə telekommunikasiya xidmətlərinin fasiləsiz, təhlükəsiz və dayanıqlı təmin edilməsi üçün "Payız-qış mövsümünə hazırlıq üzrə tədbirlər planı" çərçivəsində operatorların gördüyü işlərin nəticələrinin müzakirəsi məqsədilə mövsüm ərzində dövri görüşlərin keçirilməsi və nəzarətin gücləndirilməsi nəzərdə tutulur.