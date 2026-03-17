RİNN bayram günlərində gücləndirilmiş iş rejimində fəaliyyət göstərəcək
- 17 mart, 2026
- 15:06
Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi (RİNN) bayram günlərində gücləndirilmiş iş rejimində fəaliyyət göstərəcək.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə nazirlik məlumat yayıb.
Bildirilir ki, Novruz və Ramazan bayramı günlərində əhalinin nəqliyyat, poçt, telekommunikasiya, o cümlədən internet, mobil rabitə xidmətləri və radio-televiziya yayımı ilə keyfiyyətli və davamlı şəkildə təmin edilməsi üçün müvafiq tədbirlər həyata keçirilib.
Bununla bağlı RİNN-in qurumlarına, eləcə də mobil və telekommunikasiya operatorlarına, internet xidmət provayderlərinə təlimat göndərilib.
Müvafiq struktur bölmələri xidmətlər üzrə baş verə biləcək problemlərin aradan qaldırılması məqsədilə tam hazır vəziyyətə gətirilib.
Son xəbərlər
15:32
Kubada mümkün hakimiyyət dəyişikliyi – adanın ABŞ-yə geridönüşü - ŞƏRHRegion
15:32
Cəbrayılda keçmiş məcburi köçkünlərin müraciətləri dinlənilibDaxili siyasət
15:30
Şahbaz Şərif və Tokayev Yaxın Şərqdəki vəziyyəti müzakirə edibDigər ölkələr
15:21
İsrail ordusu Əli Laricaninin öldürülməsi əməliyyatının təfərrüatlarını açıqlayıb - YENİLƏNİBDigər
15:20
Beş kəndə yola salınan növbəti köç karvanları Ağdərəyə çatıbDaxili siyasət
15:17
Azərbaycan bankının səhmdarları mükafat ödəməyi müzakirə edəcəklərMaliyyə
15:16
Mamıtkanov: Azərbaycanla Qırğızıstan arasında energetika sahəsində əlaqələr yeni səviyyəyə yüksəlirXarici siyasət
15:13
İranın Moskvadakı səfiri Müctəba Xameneinin Rusiyada müalicə aldığını təkzib edibRegion
15:12
Foto