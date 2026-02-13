Rəşad Nəbiyev Salyanda vətəndaşları qəbul edib
İKT
- 13 fevral, 2026
- 15:43
Bu gün rəqəmsal inkişaf və nəqliyyat naziri Rəşad Nəbiyev Salyan şəhərində Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonları və Şirvan şəhərinin sakinlərini qəbul edib.
"Report" nazirliyə istinadən xəbər verir ki, qəbulda nəqliyyat, telekommunikasiya, o cümlədən internet, teleradio yayımı və poçt xidmətləri ilə bağlı müraciətlərə baxılıb.
Vətəndaşların problemlərinin bir qismi dərhal həllini tapıb, nazirliyə aid olmayan məsələlərlə bağlı müraciətlər qeydiyyata alınıb və müvafiq qurumlara göndəriləcək.
