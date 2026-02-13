İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış" Münxen Təhlükəsizlik Konfransı
    Rəşad Nəbiyev Salyanda vətəndaşları qəbul edib

    İKT
    • 13 fevral, 2026
    • 15:43
    Rəşad Nəbiyev Salyanda vətəndaşları qəbul edib

    Bu gün rəqəmsal inkişaf və nəqliyyat naziri Rəşad Nəbiyev Salyan şəhərində Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonları və Şirvan şəhərinin sakinlərini qəbul edib.

    "Report" nazirliyə istinadən xəbər verir ki, qəbulda nəqliyyat, telekommunikasiya, o cümlədən internet, teleradio yayımı və poçt xidmətləri ilə bağlı müraciətlərə baxılıb.

    Vətəndaşların problemlərinin bir qismi dərhal həllini tapıb, nazirliyə aid olmayan məsələlərlə bağlı müraciətlər qeydiyyata alınıb və müvafiq qurumlara göndəriləcək.

    Rəşad Nəbiyev Vətəndaş qəbulu

