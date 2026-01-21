İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    Naxçıvanda informasiya və rabitə xidmətlərinin ümumi dəyəri 2 % azalıb

    İKT
    • 21 yanvar, 2026
    • 16:03
    Naxçıvanda informasiya və rabitə xidmətlərinin ümumi dəyəri 2 % azalıb

    2025-ci ildə Naxçıvan Muxtar Respublikasında informasiya və rabitə xidmətlərinin ümumi dəyəri 35,3 milyon manat təşkil edib.

    Bu barədə "Report"un yerli bürosuna Naxçıvanın Dövlət Statistika Komitəsindən bildirilib.

    Məlumata görə, bu, 2024-cü illə müqayisədə 1,9 % azdır.

    Ötən il xidmətlərin 38,1 %-i özəl sektorda (mobil telefon rabitəsi sahəsində), 65,1 %-i isə qeyri-dövlət sektorunda formalaşıb.

    Xatırladaq ki, ötən il Azərbaycanda informasiya və rabitə müəssisələrinin göstərdiyi xidmətlərin dəyəri 3 milyard 989 milyon manat təşkil edib.

    Bu, 2024-cü illə müqayisədə 8,7 % çoxdur.

    Bu sahədə əldə edilmiş gəlirin 82,8 %-i qeyri-dövlət sektorunun payına düşüb, 69,2 %-i isə əhali sektoruna aid olub.

    Naxçıvan informasiya və rabitə

