İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı

    İRİA ABŞ-nin qlobal innovasiya platforması "Plug and Play"lə əməkdaşlığa başlayır

    İKT
    • 01 dekabr, 2025
    • 10:11
    İRİA ABŞ-nin qlobal innovasiya platforması Plug and Playlə əməkdaşlığa başlayır

    İnnovasiya və Rəqəmsal İnkişaf Agentliyi (İRİA) dünya üzrə bir çox ölkədə innovasiya fəaliyyətinə töhfə verən "Plug and Play" platforması ilə əməkdaşlığa başlayır.

    Əməkdaşlıq çərçivəsində startapların qlobal bazarlara, akselerasiya proqramlarına, böyük şirkətlərin mentor dəstəyinə və "Silikon Vadisi" şəbəkəsi daxil olmaqla, digər qlobal investorlara çıxış imkanlarının yaradılması, ümumilikdə isə innovasiya ekosisteminin qlobal əlaqələrinin gücləndirilməsi hədəflənir.

    Belə ki, "Plug and Play" ilə başladılan əməkdaşlıq iki istiqamətdə reallaşdırılacaq. Startapların spesifik sektorlar üçün texnoloji həllər təklif etdiyi platforma təsis ediləcək, bundan əlavə Silikon vadisində baş tutacaq "Plug and Play" Sammiti ilə yekunlaşan hibrid proqram yaradılacaq.

    İRİA-nın İdarə Heyətinin sədri Fərid Osmanov əməkdaşlığın ekosistem üçün yeni imkanlar yaradacağını bildirib: "İRİA-nın "Plug and Play" ilə əməkdaşlığı çərçivəsində startaplar qlobal ekosistemin imkanlarına daha geniş çıxış əldə edə biləcəklər. Bura investor şəbəkəsi, akselerasiya və mentor dəstəyi proqramları daxildir".

    "Plug and Play" qlobal miqyasda 60-dan çox məkanda, 550-dən artıq korporativ və dövlət sektorunda olan tərəfdaşlarla fəaliyyət göstərir. Platformanın innovasiya fəaliyyəti 25-dən çox sənaye sahəsini əhatə edir.

    İnnovasiya və Rəqəmsal İnkişaf Agentliyi Plug and Play

    Son xəbərlər

    10:46

    Qurban Qurbanov "Qarabağ"ın baş məşqçisi kimi 800-cü oyununu keçirib

    Futbol
    10:36

    "Bank Respublika"nın Qızıl Seçim lotereyasının ilk tirajına 1 ay qalıb

    Maliyyə
    10:35

    Rusiya iş adamlarının sərvəti ilin əvvəlindən 18,1 milyard dollar artıb

    Region
    10:34

    Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə Dövlət Xidmətində bu il 9 nəfər işdən çıxarılıb

    Hadisə
    10:34
    Foto

    Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə Dövlət Xidmətində dəyirmi masa keçirilib

    Daxili siyasət
    10:34

    "Araz-Naxçıvan"ın hücumçusu Premyer Liqada 100-cü matçını keçirib

    Futbol
    10:23

    Azərbaycan fiqurlu konkisürəni ilk dəfə Avropa çempionatında iştirak edəcək

    Fərdi
    10:15

    Bakıda ICAO-nun tədbiri keçiriləcək

    İnfrastruktur
    10:11

    TÜRKPA Beynəlxalq Seçki Müşahidə Missiyası Qırğızıstanda monitorinq keçirib

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti