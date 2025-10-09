İlham Əliyev III MDB Oyunları Zəfərə gedən yol əsir və itkin düşmüş şəxslər Kibertəhlükəsizlik
    İlham Əliyev III MDB Oyunları Zəfərə gedən yol əsir və itkin düşmüş şəxslər Kibertəhlükəsizlik

    İKT sahəsi üzrə dünyanın nüfuzlu məktəbi tam təqaüdlü tədris proqramı elan edir

    İKT
    • 09 oktyabr, 2025
    • 10:08
    İKT sahəsi üzrə dünyanın nüfuzlu məktəbi tam təqaüdlü tədris proqramı elan edir

    Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi yanında İnnovasiya və Rəqəmsal İnkişaf Agentliyinin (İRİA) dəstəyi və "PAŞA Holdinq" MMC Şirkətlər Qrupunun sponsorluğu ilə "Holberton School Azerbaijan"da yüz faizlik təqaüd proqramına start verilir.

    Proqram çərçivəsində 2025–2026-cı illər üzrə proqram təminatının əsasları və müasir texnologiyalar üzrə təlim proqramlarının həyata keçirilməsi nəzərdə tutulur. Təlimlər beynəlxalq nüfuza malik Holberton Məktəbi modelinə əsaslanacaq.

    Proqramda 16 yaşdan yuxarı şəxslər iştirak edə bilər. Bakı və ətraf ərazilərdə yaşayan iştirakçıların tədris müddətində kampusda həftəlik ən azı 15 saat iştirak etmələri zəruridir. Bölgələrdə yaşayan şəxslər isə təlimlərə onlayn formada qoşulmaq imkanı əldə edəcəklər.

    Proqram çərçivəsində ümumilikdə 200 nəfər məzunun hazırlanması nəzərdə tutulur. Proqramı uğurla tamamlayan iştirakçıların "aparıcı" və ya "baş mütəxəssis" səviyyəsində məzun olacaqları planlaşdırılır.

    Təlim müddətində tələbələr üçün LMS (Learning Management System) platforması istifadəyə veriləcəkdir. Hər bir iştirakçı üçün fərdi profil yaradılacaq, öyrənmə prosesləri izləniləcək, tapşırıqlar və qiymətləndirmələr sistem üzərindən aparılacaqdır.

    Tədris proqramları "Full-Stack Web Development və AI" (9 ay), "Cybersecurity", (12 ay) "Machine Learning" (12 ay), "Computer of Science" (9 ay) olmaqla 4 istiqamətdə həyata keçiriləcək.

    Layihə çərçivəsində təşkil olunacaq təlimlərin əsas məqsədi İKT sahəsində ixtisaslı kadrlar hazırlamaq, orta təhsilini tamamlamış və ya təhsilini yarımçıq qoymuş şəxsləri bu sahəyə cəlb etmək, peşə dəyişikliyi etmək istəyənlərə dəstək olmaq, eyni zamanda ölkədə İKT savadlılığını artıırmaq və bu istiqamətdə iqtisadi inkişafa töhfə verməkdir.

    "Holberton School Azərbaycan", dünyaca məşhur "Holberton School" şəbəkəsinin bir hissəsidir. Layihənin əsas məqsədi tələbələrə müstəqil öyrənmə, tədqiqat aparma və real layihələr üzərində işləməklə praktiki təcrübə qazandırmaqdır. İRİA İKT sahəsində beynəlxalq təcrübənin ölkədə tətbiqi məqsədilə artıq iki ildir ki, "Holberton School"la əməkdaşlıq edir.

    2016-cı ildən fəaliyyət göstərən "Holberton School" hazırda 20-dən çox ölkə, 30-dan çox şəhərdə qlobal təhsil şəbəkəsini formalaşdırır. Bu məktəblərin məzunları "LinkedIn", "Google", "Tesla", "Docker", "Apple", "Dropbox", "Facebook", "Pinterest", "Genentech", "Cisco" və IBM kimi aparıcı texnologiya şirkətlərində karyera qurublar.

    Son qeydiyyat tarixi: 29 oktyabr 2025-ci il

    Qeydiyyat üçün link: https://holbertonschool.az/admission

    Holberton School Azerbaijan

    Son xəbərlər

    11:28

    AMB: Alt fintexlərin açıq bankçılığa inteqrasiyasına başlanılıb

    Maliyyə
    11:25

    Marko Yurişiç: Bosniya və Herseqovinada itkin düşən 7 581 nəfərin taleyi hələ də bəlli deyil

    Xarici siyasət
    11:25

    Rumınıiyalı sabiq nazir: Vaşinqton bəyannaməsi müasir dünya üçün nümunə, böyük münaqişənin sonudur

    Xarici siyasət
    11:23

    Ursula fon der Lyayen İsrail və HƏMAS-ın atəşkəs sazişi bağlamağa hazır olmasını dəstəkləyib

    Digər ölkələr
    11:23

    Qazaxıstan Azərbaycanla ödəniş sahəsində təcrübə mübadiləsinə maraq göstərir

    Maliyyə
    11:17

    Mərakeş təmsilçisi: İtkin düşmüş şəxslərin talelərini müəyyənləşdirmə prosesi kompleks yanaşma tələb edir

    Digər
    11:16

    Saməddin Əsədov: "Kiberinsidentlərlə bağlı məlumat mübadiləsi platformasına 30-dan çox dövlət qurumu qoşulub"

    İKT
    11:15

    Rusiya Xerson və Odessaya zərbələr endirib, ölən və yaralananlar var

    Digər ölkələr
    11:09

    III MDB Oyunları: Azərbaycanın medallarının sayı əvvəlki iki analoji yarışdakının cəmindən çoxdur

    Fərdi
    Bütün Xəbər Lenti