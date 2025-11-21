İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi D-8 Media Forumu
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi D-8 Media Forumu

    Fərid Osmanov: "Startaplarımızın qlobal bazarlara çıxışı prioritetimizdir"

    İKT
    • 21 noyabr, 2025
    • 16:21
    Fərid Osmanov: Startaplarımızın qlobal bazarlara çıxışı prioritetimizdir
    Fərid Osmanov

    Azərbaycan startaplarının qlobal bazarlara çıxışı prioritetimizdir.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi yanında İnnovasiya və Rəqəmsal İnkişaf Agentliyi (İRİA) İdarə Heyətinin sədri Fərid Osmanov "Yaşıl və Rəqəmsal İpək Yolu" beynəlxalq akselerasiya proqramının Demo-Day tədbirində deyib.

    Onun sözlərinə görə, artıq bir sıra xarici tərəfdaşlarla 3–5 illik çərçivə əməkdaşlıqları qurulub və bu proses yerli innovasiya mühitinə yeni imkanlar açır: "Məqsədimiz startapların qlobal bazarlara çıxışını təmin etməkdir. Bu istiqamətdə həm maliyyə, həm də innovasiya infrastrukturuna dair geniş dəstək mexanizmləri tətbiq olunur".

    F. Osmanov bildirib ki, ölkədə innovasiya siyasəti Rəqəmsal İnkişaf Konsepsiyası və Süni İntellekt Strategiyasına uyğun olaraq həyata keçirilir: "Strateji baxışımız insan kapitalı tərəfindən dəstəklənir. Biz proseslərin şəffaf, effektiv və proaktiv idarə olunmasına nail olmaq istəyirik".

    Onun sözlərinə görə, erkən mərhələli startap layihələri üçün xüsusi proqramlar icra olunur: "Bu günə qədər 30-dan çox startapa maliyyə dəstəyi göstərilib. Məqsəd yalnız məhsulun hazırlanması deyil, həm də onun beynəlxalq bazarda rəqabət qabiliyyətinin artırılmasıdır".

    Agentlik sədri əlavə edib ki, innovasiya ekosisteminin genişlənməsi ölkənin qlobal rəqəmsal iqtisadiyyata inteqrasiyası baxımından xüsusi əhəmiyyət daşıyır: "Bizim üçün ən vacib olan innovativ düşüncənin formalaşmasıdır. Azərbaycan gənclərinin qlobal rəqabətdə iştirak etməsi üçün bütün mexanizmlər yaradılır".

    Fərid Osmanov "Yaşıl və Rəqəmsal İpək Yolu” İRİA

    Son xəbərlər

    16:28
    Rəy

    Paşinyanın Astanaya rəsmi səfəri – Ermənistan Orta və Zəngəzur dəhlizlərini seçir - ŞƏRH

    Analitika
    16:27
    Foto

    Baş Prokurorluq Gəncədə ətraf mühitin mühafizəsinə həsr olunan konfrans keçirib

    Daxili siyasət
    16:27

    Şirvan şəhəri, Neftçala və Qobustan rayonlarında 29 mindən çox uşaq tibbi müayinələrdən keçirilib

    Sağlamlıq
    16:25

    D-8 ölkələrinin media sahəsində əməkdaşlığının genişləndirilməsi üzrə Bakı Bəyannaməsi qəbul edilib

    Media
    16:23

    "Dubai Airshow"da qəzaya uğrayan qırıcının pilotu həlak olub - YENİLƏNİB

    Digər ölkələr
    16:21

    Fərid Osmanov: "Startaplarımızın qlobal bazarlara çıxışı prioritetimizdir"

    İKT
    16:18

    Azərbaycanla Vyetnam arasında təhlükəsizlik sahəsində əməkdaşlıq Sazişi təsdiqlənib

    Digər
    16:17

    DTX-nin Mərkəzləşdirilmiş İnformasiya və Rəqəmsal Analitika Sistemi yaradılır

    Daxili siyasət
    16:12

    Azərbaycan və İsrail arasında innovasiya sahəsində tərəfdaşlıq müzakirə olunub

    Biznes
    Bütün Xəbər Lenti